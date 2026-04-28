„Dicker Orbán und psychopathischer Magyar“

Seit dem Polit-Beben in Ungarn wird landauf, landab analysiert, wie die Regierungspartei Fidesz von Viktor Orbán so eine verheerende Niederlage einstecken musste. Der in Ungarn für seine provokanten Texte und Auftritte bekannte Rapper Dopeman hat da eine sehr eigene Sichtweise und teilt sowohl gegen den scheidenden Premier als auch gegen den Wahlsieger aus.
Fidesz habe viele Fehler begangen. Eines der schwerwiegendsten sei aus seiner Sicht die Tatsache gewesen, dass der umstrittene Jugendfreund und nunmehr vermögendste Mann Ungarns, Lörinc Mészáros, Tisza-Chef Péter Magyar „keine Stelle in seinem Unternehmen angeboten hat“, hält der Musiker, der mit bürgerlichem Namen László Pityinger heißt, in seiner Analyse fest. „Wäre es nämlich so gekommen, hätte es dieses Problem nicht gegeben“, sinniert der Rapper-Veteran im Podcast „Lentulai Hotel“ weiter.
Rebell Magyar nutzte Schwächephase der Fidesz
Das durch die Regierung dem Gegner verpasste Label einer linken Partei sei ebenfalls falsch gewesen. Es habe sich vielmehr um einen „internen Kampf gehandelt“. Damit spielt Pityinger auf die Tatsache an, dass Magyar ein früherer Parteifreund Orbáns war und wegen der Korruption und der Begnadigung eines wegen der Mittäterschaft verurteilten Unterstützers eines pädophilen Kinderheimdirektors mit seiner Partei gebrochen hatte. Das führte zum Rücktritt der damaligen Staatspräsidentin und der Justizministerin, mit der der spätere Oppositionschef damals noch verheiratet war. Magyar sei aber genauso rechtskonservativ wie Orbán, habe aber diese Schwächephase der Fidesz ausgenutzt.
Der Gangster-Rapper bezeichnet sich selbst als „friedlichen Kämpfer“:
„Es ist auch eine Frage der Gesundheit“
Als weitere Fehler nennt der Künstler die Weigerung Orbáns, sich einer Wahldebatte zu stellen. „Da hätte man Magyar schon zu Beginn ausknocken können.“ Zu guter Letzt meint Dopeman: „Der Ministerpräsident hätte nicht so zunehmen sollen. Denn eigentlich ist er ein Sportler.“ Doch mit seinen zusätzlichen Kilos habe er sich weniger wettbewerbsfähig gezeigt. „Und ich will damit niemanden beleidigen. Es handelt sich um eine Frage der Gesundheit“, so der Rapper.
„Anzüge stehen Magyar besser“
Die Aussagen lassen aufhorchen, gilt Dopeman ja eigentlich als Fidesz-nahe. Im Wahlkampf unterstützte der Musiker Orbán immer wieder, machte für ihn Stimmung und beschimpfte Tisza als „Partei für Leute, mit kleinen Schw**zen“. Und ihr Anführer sei ein „Mann, der ernsthafte psychopathische Züge aufweist“. Zudem sei er gegenüber Frauen aggressiv. Magyar musste sich im Wahlkampf immer wieder gegen Vorwürfe der häuslichen Gewalt und der Erpressung – sowohl seitens seiner Ex-Frau als auch einer Ex-Freundin – wehren. Eines müsse man aber dem künftigen Premier lassen: „Anzüge stehen ihm besser.“
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