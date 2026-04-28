„Dicker Orbán und psychopathischer Magyar“

Rebell Magyar nutzte Schwächephase der Fidesz

Das durch die Regierung dem Gegner verpasste Label einer linken Partei sei ebenfalls falsch gewesen. Es habe sich vielmehr um einen „internen Kampf gehandelt“. Damit spielt Pityinger auf die Tatsache an, dass Magyar ein früherer Parteifreund Orbáns war und wegen der Korruption und der Begnadigung eines wegen der Mittäterschaft verurteilten Unterstützers eines pädophilen Kinderheimdirektors mit seiner Partei gebrochen hatte. Das führte zum Rücktritt der damaligen Staatspräsidentin und der Justizministerin, mit der der spätere Oppositionschef damals noch verheiratet war. Magyar sei aber genauso rechtskonservativ wie Orbán, habe aber diese Schwächephase der Fidesz ausgenutzt.