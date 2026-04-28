Öl-Konzern profitiert enorm von Eskalation im Iran

Normalerweise wird etwa ein Fünftel des weltweiten Öl-Angebots durch die Straße von Hormuz transportiert.

Seit Beginn des Kriegs ist die wichtige Meerenge praktisch blockiert. Schiffen, die die Straße von Hormuz trotzdem passieren, wird mit Angriffen gedroht. Deswegen passieren seitdem deutlich weniger Öl-Tanker die Meerenge, was Öl teurer gemacht hat.