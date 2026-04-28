Kiews Drohnen stürzen russische Stadt ins Chaos

„Die Nacht war schrecklich. Gewaltige schwarze Rauchsäulen schwelen über der Stadt. Es riecht nach Brand. Dabei gehen die Menschen in der Regel ohne Atemschutz oder nur mit einfachen medizinischen Masken herum. Man sagt, dass sie sich daran gewöhnt haben und den Geruch nicht mehr wahrnehmen: Das ist sehr gefährlich“, beschreibt die Korrespondentin Anastasija Trojanowa von dem unabhängigen Nachrichtenportal „Kredr“ die Lage. Sie beobachtet das Geschehen vor Ort: „Als jemand, der drei Tage hier ist, kann ich sagen, dass ich bereits Husten und Bindehautentzündung habe.“ Kurze Zeit nach der Veröffentlichung dieser Information sei die Journalistin festgenommen worden, berichtet „Kedr“. Sie werde aktuell verhört.