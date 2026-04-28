Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suche nach Glutnestern

Waldbrand: „Wir ermitteln in alle Richtungen“

Kärnten
28.04.2026 16:11
Feuerwehren aus ganz Kärnten helfen ihren Kameraden im Lesachtal beim Löschen.
Feuerwehren aus ganz Kärnten helfen ihren Kameraden im Lesachtal beim Löschen.(Bild: FF Möllbrücke)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Langsames Aufatmen im Lesachtal: Der verheerende 110-Hektar-Brand ist unter Kontrolle. Doch wodurch wurde das Feuer ausgelöst? Die Polizei ermittelt bereits. 

0 Kommentare

Unglaubliches leisten die Einsatzkräfte nach wie vor im Lesachtal. Der verheerende Waldbrand ist sogar der bisher größte Kärntens, insgesamt 1600 Feuerwehrmitglieder stehen dort seit Donnerstag abwechselnd im Einsatz.

Täglich werden die heimischen Wehren von F-KAT-Bereitschaften unterstützt. Am Mittwoch rücken die Einheiten aus den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg im Konvoi ins Oberkärntner Tal an.

Brandwache wird abwechselnd gehalten
Allein Dienstag kämpften noch 280 Feuerwehrleute gegen die unterirdischen Brandherde im steilen Gelände. Doch auch auf die Unterstützung aus der Luft kann nach wie vor nicht verzichtet werden. In den Nachtstunden wird zudem abwechselnd Brandwache gehalten.

Mittels Wärmebildkamera wird auch am Boden nach Glutnestern gesucht.
Mittels Wärmebildkamera wird auch am Boden nach Glutnestern gesucht.(Bild: FF Möllbrücke)
Dieses Luftbild zeigt das Ausmaß des 110 Hektar Waldbrandes im Lesachtal.
Dieses Luftbild zeigt das Ausmaß des 110 Hektar Waldbrandes im Lesachtal.(Bild: Koppensteiner Robert)

„Und in den frühen Morgenstunden werden Erkundungsflüge durchgeführt. In dieser Zeit sind die Brandherde besonders gut zu sehen, weil die Nächte kühl sind und die Glutnester dadurch besser auf der Wärmebildkamera zum Vorschein kommen“, erklärt Einsatzleiter Gerd Guggenberger.

„Jeder Regentropfen ist wichtig!“
Auch die Florianis sind mit diesen Geräten ausgestattet, um die Herde vor Ort lokalisieren und gleich bekämpfen zu können. „Wir kommen gut voran, haben kein offenes Feuer mehr. Wir nähern uns schön langsam dem Ende“, zeigt sich der Oberkärntner vorsichtig optimistisch und hofft weiter auf Regen. „Jeder Tropfen ist wichtig!“ Während die Wehren weiter auf der Suche nach Glutnestern sind, ermittelt die Polizei bereits nach der Brandursache.

Lesen Sie auch:
Auch nach Liebenfels mussten die Wehren ausrücken. 
Zweikirchen/Liebenfels
Wieder ein Waldbrand, der die Feuerwehren fordert
27.04.2026
Waldbrand Lesachtal
110 Hektar zerstört: Rasche Aufforstung notwendig
27.04.2026
Forderndes Ereignis
„Brandbekämpfung ist eine mühsame Knochenarbeit“
27.04.2026

Am Donnerstag, an dem der Horror losging, sollen in diesem Bereich auch Waldarbeiten stattgefunden haben. Ein Unternehmen aus dem Ausland habe in einem Bereich des Waldes Bäume gepflanzt, wie Einheimische bestätigen. Doch ob es tatsächlich einen Zusammenhang mit den Arbeiten gibt, kann die Polizei noch nicht bestätigen.

„Diese Vermutungen sind uns bekannt. Wir ermitteln in alle Richtungen und die Einvernahmen laufen“, heißt es von Seiten der Ermittler, die jedoch davon ausgehen, dass der Fall rasch geklärt sein werde. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
28.04.2026 16:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
126.900 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
110.862 mal gelesen
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Steiermark
Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre
102.176 mal gelesen
In diesem Haus, mitten in einer idyllischen Wohngegend im Heimschuher Ortsteil Unterfahrenbach, ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1612 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1584 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1446 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Mehr Kärnten
Suche nach Glutnestern
Waldbrand: „Wir ermitteln in alle Richtungen“
FPÖ vor Landtag
Dank an Brandbekämpfer, Kritik an Landesregierung
Tipps von Experten
Seltene Pflanzenarten bei „Grianzeig und Ståchln“
Suche nach Ursache
50 Haushalte ohne Wasser: Mutwillige Entnahme?
Krone Plus Logo
KAC verlängert Star
VSV holt einen neuen Stürmer mit NHL-Erfahrung!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf