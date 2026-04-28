Waldbrand: „Wir ermitteln in alle Richtungen“

„Jeder Regentropfen ist wichtig!“

Auch die Florianis sind mit diesen Geräten ausgestattet, um die Herde vor Ort lokalisieren und gleich bekämpfen zu können. „Wir kommen gut voran, haben kein offenes Feuer mehr. Wir nähern uns schön langsam dem Ende“, zeigt sich der Oberkärntner vorsichtig optimistisch und hofft weiter auf Regen. „Jeder Tropfen ist wichtig!“ Während die Wehren weiter auf der Suche nach Glutnestern sind, ermittelt die Polizei bereits nach der Brandursache.