So tritt die Mercedes-C-Klasse gegen den BMW i3 an

Von wegen Benchmark bei der Reichweite

Im nächsten Jahr folgen weitere Modelle mit Heck- und Allradantrieb sowie verschiedenen Batterievarianten. Darunter ist ein Hecktriebler mit einer voraussichtlichen Reichweite von bis zu 800 Kilometern. „Das ist Benchmark im Segment der elektrischen Mittelklasse-Limousinen“, kann man im Pressetext nachlesen. Da muss man sich schon fragen, ob man die Konkurrenz da bewusst ignoriert oder wie es sonst zu einer derart unsinnigen Aussage kommt.