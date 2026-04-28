Kid Rock: Vom Party-Rocker zu Trumps Stiefellecker

Es sind surreale Szenen: Zwei AH-64-Apache-Kampfhubschrauber fliegen in niedriger Höhe über das Grundstück von US-Musiker Kid Rock, schweben kurz über seinem gigantischen Pool. Dieser klatscht in die Hände, ballt die Faust und salutiert den Militärs. Für die Piloten der 101. Kampfhubschrauberbrigade aus Fort Campbell bleibt die illegale Aktion ohne Konsequenzen. Schließlich ist Kid Rock, bürgerlich Robert James Ritchie, ein enger Spezi von US-Präsident Donald Trump und dem Kriegsminister Pete Hegseth. Die Botschaft aus dem Weißen Haus ist klar: Der „American Bad Ass“-Star ist einer von uns!