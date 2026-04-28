Handball – Das Magazin

Vorschau aufs Viertelfinale ++ Krems holt Cuptitel

Handball - Das Magazin
28.04.2026 16:52
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Nach dem Grunddurchgang ist vor den Playoffs! In der HLA Meisterliga startet am Wochenende das Viertelfinale mit den ersten Spielen der jeweiligen Best-Of-Three-Serien. In „Handball – Das Magazin“ bereiten Sie Moderator Martin Grasl und Experte Christian Pollak auf die Finalphase der Meisterschaft vor. Außerdem schauen wir in die Abstiegsrunde und den zuletzt eingefahrenen Triumph des UHK Krems in den ÖHB-Cup-Finals.

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