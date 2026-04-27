Chinas Flut an Automarken drängt alle in die Ecke

Alle zwei Jahre findet die „Auto China“ statt, nach der Pandemie wurde sie 2024 wiederbelebt, heuer stellt sie in Peking alles bisher Dagewesene an Automessen – auch in Paris, Frankfurt und München – in den Schatten: Mit irren Showcars, Flug-Taxis und vor allem den Dimensionen. Auf 380.000 m² Ausstellungsfläche werden heuer fast 1500 Autos gezeigt. Die meisten davon stammen von über hundert chinesischen Herstellern, die immer selbstbewusster auftreten.