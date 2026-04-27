Chinas Flut an Automarken drängt alle in die Ecke

„China gibt das Tempo vor.“ Es war niemand geringerer als Mercedes-Vorstandschef Ola Kallenius, dem diese Worte nun auf der „Auto China“ über die Lippen gingen. Keine Höflichkeitsfloskel als Gast der gigantischen Autoshow in Peking. Sondern einfach der Realität ins Auge geblickt – angesichts von über hundert chinesischen Marken. Die „Krone“ verschaffte sich auf der Mega-Messe einen Überblick.
Alle zwei Jahre findet die „Auto China“ statt, nach der Pandemie wurde sie 2024 wiederbelebt, heuer stellt sie in Peking alles bisher Dagewesene an Automessen – auch in Paris, Frankfurt und München – in den Schatten: Mit irren Showcars, Flug-Taxis und vor allem den Dimensionen. Auf 380.000 m² Ausstellungsfläche werden heuer fast 1500 Autos gezeigt. Die meisten davon stammen von über hundert chinesischen Herstellern, die immer selbstbewusster auftreten.
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