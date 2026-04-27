Audi Q4 e-tron: Vieles neu bei SUV und Sportback

Weiter fahren, schneller laden

Dank neuer Zellchemie und neuem Thermomanagement kann der Q4 weiter als bisher stromern. Die Basis mit 63 kWh brutto bietet bis zu 451 Kilometer Reichweite (+ 30 Kilometer). Alternativ stehen 82 kWh brutto für bis zu 592 Kilometer zur Wahl. Die abrufbare Leistung beim Schnellladen steigt beim Topmodell Quattro Performance von 175 auf 185 kW. Bei den schwächeren Versionen sind es 160 bzw. 165 kW. Das Vorkonditionieren der Batterie für Ladevorgänge kann der Fahrer manuell einleiten. Neu sind die bidirektionalen Ladefunktionen V2L und V2H. Für erstere bietet Audi eine 230-Volt-Steckdose sowie einen Adapter für den Typ-2-Ladeanschluss.