Wenn „Shopping-Sucht“ zum Online-Trend wird

„Girl Math’ ist, dass – wenn ich etwas nicht kaufe – ich eigentlich Geld verloren habe.“ So oder so ähnlich erklären junge Frauen auf TikTok einen der viralsten Finanztrends. Dahinter steckt eine spielerische Logik: Wer etwas im Ausverkauf erwirbt, hat „Geld gespart“ – auch wenn man das Produkt ursprünglich gar nicht gebraucht hätte. Was bar bezahlt wird, gilt zudem als quasi „gratis“. In besonders extremen Videos wird Überkonsum regelrecht schöngerechnet – etwa, indem mehrere Einkäufe miteinander „verrechnet“ werden, bis am Ende scheinbar kein Geld ausgegeben wurde.