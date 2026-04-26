SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage

Die Umfrage würde die derzeitige Lage in der Bundespolitik widerspiegeln, ist aus roten Rathauskreisen zu hören. Außer Frage stehe für die SPÖ Wien aber, dass das Ziel natürlich ist, bei der nächsten Nationalratswahl auf Platz 1 zu sein. Michael Ludwig zeigte sich im „Krone“-Gespräch unaufgeregt: „Es gibt derzeit keine Wahl, das sind Umfragen in einer herausfordernden Situation und man wird am Wahltag sehen – wenn die Parteien aufgefordert sind deutlich zu machen, wofür sie stehen – wie die Wähler dann entscheiden“, so der Bürgermeister, der die Frage aufwirft: „Kennen Sie viele Vorschläge der FPÖ? Nein, die schauen zu, wie sich in einer schwierigen Situation die anderen abmühen. Soll so sein, aber bei einem Wahlkampf werden dann Themen gefordert werden, um Probleme zu lösen.“