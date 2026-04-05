Mercedes‘ neue Hightech-Lenkung ist richtig heftig

Der Fahreindruck war sehr, sagen wir, ungewöhnlich. Um die Notwendigkeit des Umgreifens zu verhindern, muss die Lenkung zwangsläufig extrem direkt übersetzt sein – und genau das ist das Problem: Steigt man von einem EQS mit normaler Lenkung auf den by Wire gesteerten um, biegt man zunächst mal fast im rechten Winkel ab. Dass man nicht so weit wie üblich drehen muss, hat man schnell heraußen, aber bis man so sanft und feinfühlig fährt wie sonst, das dauert. Vor allem wenn man relativ schnell fährt, fühlen sich Kurven eckig an, man reißt das Auto regelrecht in die Kurve.