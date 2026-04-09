Cupra Raval: Kleiner Stadtrebell mit Charakter

Schon auf den ersten Blick ist klar: Hier will einer nicht nur gefallen, hier will einer auffallen. Scharfe Linien, ein serienmäßiger Diffusor, ein aggressiver Auftritt und jede Menge Lichtinszenierung – vom beleuchteten Logo bis zu Matrix-LEDs mit „Lichtzeremonie“, dazu ein Leuchtfurioso im Innenraum. Selbst die Türgriffe leuchten. Klingt nach Spielerei? Ist es auch. Aber genau darum geht’s.