Cupra Raval: Kleiner Stadtrebell mit Charakter

Was bei VW grundsolide und retroangehaucht an der Startlinie steht, inszeniert Markenbruder Cupra als Rebell: Mit dem neuen Raval schicken die Spanier kein braves Stadtauto ins Rennen, sondern einen provokanten Stromer mit klarer Ansage: Emotion statt Vernunftmobilität. Alle Infos hier im Video!
Schon auf den ersten Blick ist klar: Hier will einer nicht nur gefallen, hier will einer auffallen. Scharfe Linien, ein serienmäßiger Diffusor, ein aggressiver Auftritt und jede Menge Lichtinszenierung – vom beleuchteten Logo bis zu Matrix-LEDs mit „Lichtzeremonie“, dazu ein Leuchtfurioso im Innenraum. Selbst die Türgriffe leuchten. Klingt nach Spielerei? Ist es auch. Aber genau darum geht’s.
Klein, aber alles andere als zahm
Mit gut vier Metern Länge ist der Raval der Inbegriff eines Stadtautos, will aber deutlich mehr sein als ein Pendlergerät. 430 Liter Kofferraum und überraschend viel Platz im Innenraum zeigen: Alltag kann er auch.
Was ihn wirklich spannend macht, ist die Mischung: Fließheck-Dynamik trifft auf Kompaktformat – und das Ganze mit einer ordentlichen Portion Cupra-Attitüde. Oder anders gesagt: Der Raval will kein Elektroauto sein, das man sich schönreden muss.
Fahrspaß statt Reichweitenangst
Unter dem Blech arbeitet die neue MEB+-Plattform aus dem Volkswagen-Konzern. Frontantrieb, tiefes Fahrwerk, progressive Lenkung – klingt nach klassischem Hot-Hatch-Rezept, nur eben elektrisch.
Die Bandbreite ist groß:
Einstieg: 116 PS und rund 300 km Reichweite
Mitte: bis 211 PS und etwa 450 km
Spitze: Raval VZ mit 226 PS, 0-100 km/h in unter 7 Sekunden
Geladen wird flott: Die größere Batterie schafft 10 auf 80 Prozent in rund 23 Minuten.
Innen: Gaming trifft Clubbing
Der Raval ist gleichzeitig Auto und Erlebnisraum. Drinnen wird’s fast schon verspielt: Ambientebeleuchtung, die sich der Stimmung anpasst, Projektionen in den Türen und ein „Smart Light“-System, das mit dem Fahrer kommuniziert.
Dazu gibt’s ein 12,9-Zoll-Infotainment mit Android-System, App-Store, YouTube & Spotify (im Stand) und optional ein Sennheiser-Soundsystem mit zwölf Lautsprechern. Aber es gibt im Gegensatz zum VW ID.Polo noch die unpraktischen Touchslider unter dem Display.
Marktstart ist für Sommer 2026 geplant, ab sofort ist der Raval in der Cupra City Garage in Wien zu besichtigen. Bestellbar ist er auch schon, und zwar als spezielles Sondermodell ab 30.400 Euro (mit verschiedenen Boni kommt man auf 22.900 Euro). Später soll der Einstiegspreis bei rund 26.000 Euro liegen.
Der Cupra Raval wird sicher nicht der günstigste Konzernstromer im Kleinwagenbereich, dafür tritt er als der wildeste auf.
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