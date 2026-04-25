Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre

Gemeinde unter Schock, Konzert wurde abgesagt

Gerichtsmedizinerinnen in weißen Ganzkörperanzügen betreten das Haus. In der Nachbarschaft herrscht tiefe Betroffenheit, niemand kann sich vorstellen, wie es hier zu so einer Tragödie kommen konnte. Mitbekommen hat von der nächtlichen Horror-Tat offenbar aber niemand etwas. „Es gibt weder Augen- noch Ohrenzeugen“, sagt Grundnig. „Es waren unauffällige, nette Leute. Zuletzt habe ich aber gehört, dass es eine Scheidung geben soll“, sagt ein unmittelbarer Anrainer.