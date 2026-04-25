Ehefrau erschossen: Ganzer Ort in Schockstarre

Der nächste Femizid erschüttert das Land: Ein 36-Jähriger tötete im südsteirischen Heimschuh seine Gattin mit einem Gewehr und richtete sich dann selbst. Das Ehepaar hinterlässt zwei Kinder. Als mögliches Motiv gilt der Scheidungswunsch der Frau. Im Ort kann sich niemand erklären, wie es so weit kommen konnte.
Erst am Mittwoch sorgte der brutale Messermord an einem 84-jährigen Steirer im ganzen Land für Entsetzen – wir haben berichtet. In der Nacht auf Samstag kam es in der Gemeinde Heimschuh (Bezirk Leibnitz) zur nächsten unfassbaren Bluttat: Ein 36-jähriger Einheimischer soll im gemeinsamen Haus im Zuge eines Streits seine 35-jährige Ehefrau mit einer legal besessenen Langwaffe erschossen und sich danach selbst gerichtet haben.
Die zwei Kinder des Paares, ein sechs- und ein neunjähriger Bub, waren zum Tatzeitpunkt zum Übernachten bei Verwandten. „Als ein naher Angehöriger das Ehepaar telefonisch nicht mehr erreichen konnte, hielt er im Haus Nachschau und fand gegen sechs Uhr früh die leblosen Körper in der Küche“, sagt Polizeisprecher Fritz Grundnig.
Als ein Angehöriger das Ehepaar telefonisch nicht mehr erreichen konnte, hielt er Nachschau und fand gegen sechs Uhr früh die leblosen Körper in der Küche.
Fritz Grundnig, Sprecher LPD Steiermark
Bild: Jürgen Fuchs
Beim „Krone“-Lokalaugenschein im beschaulichen Ortsteil Unterfahrenbach strahlt am Samstagvormittag die Sonne vom Himmel, an der schmalen Straße reiht sich ein schmuckes, gepflegtes Einfamilienhaus ans nächste. Doch Polizeiautos und ein Absperrband vor einer Hauszufahrt zerstören die Idylle und lassen erahnen, dass hier etwas Schlimmes passiert sein muss. Der Spielplatz im großen Hausgarten ist verwaist.
Gemeinde unter Schock, Konzert wurde abgesagt
Gerichtsmedizinerinnen in weißen Ganzkörperanzügen betreten das Haus. In der Nachbarschaft herrscht tiefe Betroffenheit, niemand kann sich vorstellen, wie es hier zu so einer Tragödie kommen konnte. Mitbekommen hat von der nächtlichen Horror-Tat offenbar aber niemand etwas. „Es gibt weder Augen- noch Ohrenzeugen“, sagt Grundnig. „Es waren unauffällige, nette Leute. Zuletzt habe ich aber gehört, dass es eine Scheidung geben soll“, sagt ein unmittelbarer Anrainer.
Das könnte auch das Motiv des Südsteirers, der bei einer Baufirma gearbeitet hat, gewesen sein: „Ersten Erhebungen zufolge dürfte die Frau die Trennung bzw. Scheidung von ihrem Mann angekündigt haben“, so Polizeisprecher Grundnig. Bislang seien weder der Mann noch die Frau polizeilich auffällig geworden. Der 36-Jährige hatte zwei Gewehre legal besessen, eines davon dürfte die Tatwaffe gewesen sein.
Als ich davon gehört habe, ist mir die Luft weggeblieben. Der ganze Ort ist fassungslos. Sie waren nette, fleißige und hilfsbereite Menschen.
Bürgermeister Alfred Lenz, Heimschuh
Bild: Jürgen Fuchs
In der Gemeinde Heimschuh mit knapp 2000 Einwohnern herrscht Fassungslosigkeit. Ein für Samstagabend geplantes Konzert des örtlichen Musikvereins wurde abgesagt. „Es ist unbegreiflich, der ganze Ort ist zutiefst betroffen. Ich möchte den Angehörigen mein tiefstes Mitgefühl ausdrücken“, sagt Bürgermeister Alfred Lenz, der am Morgen direkt von Verwandten des Ehepaars über die furchtbare Tat informiert wurde. Der Ortschef spricht von „netten, fleißigen und immer hilfsbereiten Leuten“. Mit ihren Kindern hätten sie stets viel unternommen.
Ob die Tat geplant war, ist noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen zum Tathergang laufen, die Leichen werden obduziert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.