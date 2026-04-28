Das flüsterte William Kate nach dem Jawort zu!

Anlässlich ihres 15. Hochzeitstages blickt die Welt zurück auf das „Märchen von Westminster“. Ein Lippenleser hat nun enthüllt, welche rührenden Worte Prinz William seiner Braut Kate Middleton unmittelbar nach dem Jawort zuflüsterte, während Millionen Menschen vor den Bildschirmen weltweit den Atem anhielten
Es war ein ganz besonderer Moment nach dem Jawort am 29. April 2011: Wie die „Daily Mai“ berichtet, soll Prinz William seiner Kate direkt nach der Trauung in der Westminster Abbey liebevoll zugeflüstert haben: „Hat dir die Zeremonie gefallen?“ – worauf sie lächelnd mit einem schlichten „Ja“ antwortete. Später wurde es noch süßer!
Williams süßes Liebesgeständnis an Kate
Laut Lippenleserin Nicola Hickling wollte William seiner frisch angetrauten Frau in diesem emotionalen Moment vor allem Sicherheit geben. Bevor sie in die Kutsche stiegen, soll er zudem charmant gesagt haben: „Ich bin froh, dass du dich wohlgefühlt hast, geh du zuerst.“
In der Staatskutsche angekommen, fragte er fürsorglich noch: „Sitzt du bequem?“ – und auf Kates Frage „Bist du glücklich?“ antwortete William ehrlich: „Ja, um fair zu sein, bin ich das.“ Dazu machte er ihr noch das wohl schönste Kompliment des Tages: „Du siehst wunderschön aus.“
Von den Hörsälen Schottlands vor den Traualtar
Die Liebesgeschichte der beiden begann 2001 an der University of St. Andrews in Schottland. Zunächst waren sie nur gute Freunde, die im selben Studentenwohnheim lebten. Der Funke sprang endgültig über, als William Kate bei einer Charity-Modenschau in einem transparenten Kleid auf dem Laufsteg sah. Aus der Studienfreundschaft wurde eine Beziehung, die – trotz einer kurzen Trennung im Jahr 2007 – allen Belastungsproben des royalen Lebens standhielt.
Die Verlobung folgte schließlich im Jahr 2010 während eines Urlaubs in Kenia. William trug den Saphir-Verlobungsring seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, drei Wochen lang in seinem Rucksack mit sich herum, bevor er an einem abgelegenen See um Kates Hand anhielt. „Es war sehr romantisch“, verriet Kate später in ihrem ersten gemeinsamen Interview.
Eine Hochzeit der Superlative
Die Trauung im Jahr 2011 war ein Ereignis der Superlative. Rund zwei Milliarden Menschen weltweit verfolgten die Zeremonie im Fernsehen. London stand still, als das Paar in einer offenen Kutsche zum Buckingham-Palast fuhr, wo der berühmte Kuss auf dem Balkon die Massen begeisterte. Es war die Geburtsstunde des neuen Power-Paares der Monarchie, das Tradition mit einer modernen Nahbarkeit verband.
15 Jahre voller Höhen und Tiefen
In den vergangenen 15 Jahren ist viel geschehen. Das Paar krönte sein Glück mit drei Kindern: Prinz George (geboren 2013), Prinzessin Charlotte (2015) und Prinz Louis (2018), die heute das Bild einer perfekten jungen Familie abrunden.
Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. im September 2022 änderte sich alles: William und Kate rückten in der Thronfolge nach vorne und tragen seitdem die Titel Prinz und Prinzessin von Wales.
Das Jahr 2024 markierte jedoch die wohl größte Prüfung für das Paar. Nach einer geplanten Bauchoperation im Jänner wurde bei Prinzessin Kate eine Krebserkrankung diagnostiziert. In einer mutigen Videobotschaft wandte sie sich an die Öffentlichkeit und erklärte, dass sie sich einer präventiven Chemotherapie unterziehe. In dieser schweren Zeit wich William nicht von ihrer Seite und priorisierte die Familie über seine royalen Pflichten.
Heute, 15 Jahre nach jenem magischen Tag in Westminster Abbey, zeigt sich mehr denn je: Die „süßen Worte“, die William Kate damals zuflüsterte, waren kein flüchtiges Kompliment, sondern das Fundament einer Ehe, die sich auch in den dunkelsten Stunden als unerschütterlich erweist.
Am 29. April feiern die beiden ihre Kristallhochzeit, jenen Hochzeitstag, der für Klarheit, Beständigkeit und besonderen Wert steht – genau wie Kristall.
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