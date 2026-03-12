China-Gigant BYD will in die Formel 1 einsteigen

Mit anderen Worten: Die Königsklasse wurde ein gutes Stück elektrischer. Und genau da sitzt BYD nun wirklich nicht in der letzten Reihe. Der Konzern ist Batteriehersteller, E-Auto-Bauer und hat mit seiner Luxusmarke Yangwang längst gezeigt, dass er auch technisch auf Muskelspiel machen kann. Das Extrembeispiel ist der Yangwang U9 mit vier E-Motoren und rund 960 kW /1287 PS Systemleistung; auf dem Papier sprintet der in etwa 2,3 Sekunden auf 100 km/h. In der Topversion kommt er sogar auf rund 3000 PS. Das ist zwar noch keine Eintrittskarte für die Formel 1, aber schon ein Hinweis darauf, dass BYD nicht nur günstige Alltagsstromer kann.