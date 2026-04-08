Tesla Model Y Performance: Fährt schnell hinterher

Zeit für ein Fahrzit:

Beim Tesla Model Y Performance kriegt man schon richtig viel Auto fürs Geld. Und richtig viel Performance - aber eben nur einen zu kleinen Akku. Der in der Praxis auch gefühlt ewig braucht, um zu laden. Von 10 auf 80 Prozent in 35 Minuten. Dafür geht’s in unter vier Sekunden von null auf 100 und weiter bis 250 km/h Höchsttempo. Mit der Fahrzeugbedienung muss man sich erstmal anfreunden können. Es gibt vieles, was Tesla-Fans einfach hinnehmen, was für andere aber ein totaler Ausschlussgrund ist. Eines, was früher wirklich ein Problem war, ist aber Vergangenheit. Mittlerweile passt bei Tesla die Verarbeitung. Die Zeiten, als Tesla technisch vorausfuhr, sind aber auch vorbei.