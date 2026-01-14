Lynk & Co 02: Günstiger Neuling mit Volvo-Technik

Ausstattung: Sehr viel für wenig

Was die Ausstattung betrifft, ist alles sehr einfach bei Lynk & Co: Es gibt nur zwei Ausstattungslinien namens Core und More. Beide sind ziemlich komplett bis hin zum Metalliclack. Ein Unterschied ist, dass More zum variablen Lufteinlass auch noch eine Wärmepumpe hat. Deshalb ist der Verbrauch etwas geringer und die Reichweite etwas höher, trotz 20 statt 19 Zoll großen Rädern. Außerdem hat der 02 More eine Harman-Kardon-Soundanlage und den 22 kW-Lader. Preise für Österreich wurden noch nicht genannt. In Deutschland kostet der Core 36.000 Euro, der More 40.000 Euro. Einzige aufpreispflichtige Option ist die Anhängerkupplung (1,6 Tonnen Zuladung).