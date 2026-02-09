Lynk&Co 08: Budget-Range-Rover mit Reisequalitäten

Der Akku speichert 39,6 Kilowattstunden netto. Das ist fast die Hälfte mehr als die Batterie des neuen Renault Twingo, der aber keinen Verbrenner hat. Die rein elektrische Reichweite gibt Lynk & Co mit 200 Kilometern an. Tatsächlich komme ich im Winter 112 Kilometer weit – und das ist schon beeindruckend. Der Bordcomputer zeigt einen Verbrauch von 29,9 kWh/100 km an – aber auch nur deshalb, weil die Anzeige auf diesen Wert begrenzt ist. In Wahrheit waren es ausgerechnete 35 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ergänzung: Der ADAC ist in seinem eigenen Verbrauchszyklus auf 176 Kilometer gekommen und Lynk&Co hat auf einer Rennstrecke in Mexiko einen Guinness-Rekord von 293 Kilometer erzielt – über mehr als sechs Stunden mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 bis 60 km/h.