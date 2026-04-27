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Schnittiges Serienauto

Hyundai Ioniq V: Korea drückt kräftig aufs Pedal

Motor
27.04.2026 16:05
(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hyundai hat die Serienversion der Elektro-Limousine Ioniq V gezeigt. Sie ist Auftakt einer expansiven Marktstrategie mit Milliarden-Investitionen und vielen Neuheiten.

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Die Koreaner treiben ihre China-Offensive voran und präsentieren auf der Auto China (bis 3. Mai) mit dem Ioniq V erstmals die Serienversion der neuen Elektro-Limousine. Das viertürige Coupé folgt auf die Mitte April präsentierte Studie Ioniq Venus und übernimmt deren windschnittige, futuristisch gezeichnete Karosserie mit markanten Charakterlinien.

(Bild: Hyundai)

Mit dem Ioniq V unterstreicht Hyundai zugleich seine Wachstumsambitionen im weltweit wichtigsten Automarkt. Gemeinsam mit dem Partner BAIC Group wollen die Koreaner ihr Joint Venture Beijing Hyundai stärken. Basis ist eine Ende 2024 vereinbarte Investition von umgerechnet rund einer Milliarde Euro. 

In den kommenden fünf Jahren wollen die Partner 20 neue Modelle in China einführen. Neben batterieelektrischen Fahrzeugen wie dem Ioniq V sollen auch Elektroautos mit Range Extender (EREV) Teil der Strategie sein. Langfristig peilt der Hersteller einen Jahresabsatz von 500.000 Einheiten an.

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Die knapp 4,90 Meter lange Limousine soll dank 2,90 Meter langem Radstand großzügige Platzverhältnisse bieten. Im Cockpit dominiert ein 27 Zoll großes, ultraflaches 4K-Panoramadisplay, das Fahr- und Infotainmentfunktionen bündelt. Ergänzt wird das Anzeigesystem durch ein großflächiges Head-up-Display. 

(Bild: Hyundai)

Für Komfort sollen unter anderem ein Audiosystem mit Dolby Atmos, ein fein abgestimmtes Fahrwerk und ein niedriger Geräuschpegel sorgen. Zur Ausstattung zählen zudem ein 360-Grad-Sicherheitssystem, neun Airbags sowie ein KI-basierter Assistent.

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