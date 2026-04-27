Hyundai Ioniq V: Korea drückt kräftig aufs Pedal

In den kommenden fünf Jahren wollen die Partner 20 neue Modelle in China einführen. Neben batterieelektrischen Fahrzeugen wie dem Ioniq V sollen auch Elektroautos mit Range Extender (EREV) Teil der Strategie sein. Langfristig peilt der Hersteller einen Jahresabsatz von 500.000 Einheiten an.