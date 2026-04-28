Dem Wiederholungstäter war das neue Handy zu alt

„Ich wollte alles zurückzahlen“

Hinter ihrem Rücken orderte der Mann online ein iPhone 16 Pro Max. Für den Dauerabbuchungsauftrag der monatlichen Gebühr gab er die Kontonummer der Frau an. Sie sagt: „Ich hatte ihm das nicht erlaubt. Auf einmal sind die Rechnungen gekommen. Er hat sich sogar dafür entschuldigt.“ Er sagt: „Ich wollte alles zurückzahlen, ganz sicher. Leider hatte ich keinen Zugriff auf mein Konto.“ Außerdem hätte die Ex Bescheid wissen müssen. „Der Vertrag wurde ja auf ihren eMail-Account geschickt. Und die Widerrufserklärung auch.“ Davon machte die Frau auch Gebrauch. Es entstand in diesem Fall kein Schaden.