Lächelnder Beran A. optisch deutlich verändert

Was als internationale Terrorwarnung begann und zur Absage mehrerer Großkonzerte des US-Weltstars Taylor Swift führte, endet nun vor Gericht: Beran A. gilt als Drahtzieher und ist dringend tatverdächtig, einen Anschlag auf auf ein Konzert von Taylor Swift im August 2024 geplant zu haben.

Messerattentat in Mekka

Laut Anklägerin habe er zudem im Frühling 2024 einen Dreifachanschlag auf „Ungläubige“ zusammen mit dem Mitangeklagten Arda K. und dem in Saudi-Arabien in Haft sitzenden Hasan E. in Dubai, Istanbul und Mekka verüben wollen. Hasan E. zog den Plan durch und beging ein Messerattentat auf einen Sicherheitsbeamten vor der Heiligen Moschee.