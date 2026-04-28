Die roten Kniffe im neuen Budget der Regierung

In Summe hat es Marterbauer aber geschafft und seine Linie durchgebracht: Er stellte immer klar, dass eine Lohnnebenkostensenkung nur mit einer Gegenfinanzierung aus der Wirtschaft denkbar ist. Jetzt ist es so gekommen. Heraus kommt eine Umverteilung der Steuerkosten innerhalb der Wirtschaft, von kapitalintensiven Unternehmen hin zu lohnintensiven Betrieben mit knappen Gewinnspannen. Ein großer Wurf sieht anders aus, am Ende könnte es für die gesamte Wirtschaft zum Nullsummenspiel werden. „Eine Entlastung ist das unter dem Strich nicht, eher eine Entlastungsillusion“, sagt Ökonom Schellhorn.