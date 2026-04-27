Autoriese stampft Opel-Produktion bei Paris ein

Stellantis-Boss will neue Strategie vorstellen

Filosa wolle aber diesen Vorschlägen nicht folgen, weil er durchaus Chancen in bestimmten Regionen oder nationalen Märkten sehe, sagten vier der Insider. „Einige dieser Marken könnten sich in Zukunft als wertvoll erweisen, wenn sich die Marktbedingungen weiterentwickeln“, sagte Marco Santino von der Beratungsfirma Oliver Wyman. Sobald eine Marke geschlossen sei, sei es sehr schwer, sie wieder zum Leben zu erwecken.