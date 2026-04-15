VW ID.3: Endgültig alles gut am Problemstromer?

Eines vorweg: Es wurde intern sogar diskutiert, ob man diese neue Version des ID.3 nicht ID. Golf nennen sollte. So weit kommt’s noch! Auch wenn das Heck jetzt golfig ist, aber diese seltsame A-Säule mit dem Knick in der Fensterlinie wäre echt unwürdig. Zum Glück hat sich die richtige Strömung durchgesetzt, und auch Konzernchef Thomas Schäfer sagt: Diesen Namen darf nur ein Auto tragen, das wirklich ein echter Golf ist. So behielt der ID.3 mit dem zweiten Facelift seinen Namen, bekam aber den Zusatz „Neo“.