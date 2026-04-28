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Reporter lästert über Security bei Trump-Gala

Außenpolitik
28.04.2026 17:03
Bei einer Gala im Weißen Haus sind am Sonntag Schüsse gefallen.
Bei einer Gala im Weißen Haus sind am Sonntag Schüsse gefallen.(Bild: AFP/DANNY KEMP, AFPTV TEAMS)
Porträt von Elena Mayrhofer
Von Elena Mayrhofer

Er wusste wohl nicht, dass die Kamera läuft: Ein „Fox News“-Reporter sollte von der Gala im Weißen Haus berichten. Noch vor dem versuchten Anschlag auf Trump lästerte er lautstark über die laschen Sicherheitsmaßnahmen bei dem Event.

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„Die haben da irgendwelche zwei Mädels, die die Eingangstür aufhalten“, sagte der Reporter Jimmy Failla mit einem abschätzigen Lachen, als er am Abend der Trump-Gala Interviews mit Gästen führte. „Die geben sich ja gar keine Mühe mehr. Das sind nicht mal Secret-Service-Leute“, lästerte er noch vor dem Anschlagsversuch.

„Als hätten sie eine Vogelscheuche hingestellt“
„Es scheint so, als würden einfach die Mädels, die hier arbeiten, die Tür aufhalten. Auch wenn es Männer wären, würde es das nicht besser machen“, fuhr Failly mit seiner Schimpftirade fort. „Als hätten sie einen Türstopper und eine Vogelscheuche hingestellt. Leg dich nicht damit an!“, lachte der Comedian.

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Eine Stunde später fielen Schüsse
Die scharfe Kritik an den seiner Meinung nach fehlenden Sicherheitsmaßnahmen bei dem Event fand etwa eine Stunde vor dem Ausbruch des Chaos statt. Dem mutmaßlichen Schützen Cole Allen war es gelungen, an einer Sicherheitskontrolle im Hotel vorbeizukommen und das Feuer zu eröffnen.

Verdächtiger wurde schnell gefasst
Der Verdächtige wurde schnell von Agenten des Geheimdienstes überwältigt. Im Nachhinein sagte Jimmy Failla einem anderen Fox News-Moderator, er habe den roten Teppich gerade erst verlassen, als die Gewalt ausbrach.

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