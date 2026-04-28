Reporter lästert über Security bei Trump-Gala

Eine Stunde später fielen Schüsse

Die scharfe Kritik an den seiner Meinung nach fehlenden Sicherheitsmaßnahmen bei dem Event fand etwa eine Stunde vor dem Ausbruch des Chaos statt. Dem mutmaßlichen Schützen Cole Allen war es gelungen, an einer Sicherheitskontrolle im Hotel vorbeizukommen und das Feuer zu eröffnen.

Verdächtiger wurde schnell gefasst

Der Verdächtige wurde schnell von Agenten des Geheimdienstes überwältigt. Im Nachhinein sagte Jimmy Failla einem anderen Fox News-Moderator, er habe den roten Teppich gerade erst verlassen, als die Gewalt ausbrach.