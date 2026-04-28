2. Klasse A im Fokus: Favoriten setzen sich durch

In der zweiten Klasse A setzt sich Bodensdorf mit 2:1 gegen Weißenstein durch. Kurios: Selbst die Hausherren kritisierten die schwierigen Platzverhältnisse – ein Faktor, der jedoch beide Teams gleichermaßen traf. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es bei drei Treffern, weil der Untergrund ein flüssiges Kombinationsspiel kaum zuließ. Am Ende hatte Bodensdorf die Nase knapp vorne.