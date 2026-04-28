2. Klasse A im Fokus: Favoriten setzen sich durch

Schwierige Plätze, ein Traumtor und ein packendes Topspiel: Bodensdorf ringt Weißenstein nieder, Feffernitz feiert ein Offensiv-Feuerwerk und in Kraig entscheidet ein spätes Tor das Spitzenduell. Dazu: Geburtstagsjubel in St. Egyden und neue Spannung im Tippspiel.
In der zweiten Klasse A setzt sich Bodensdorf mit 2:1 gegen Weißenstein durch. Kurios: Selbst die Hausherren kritisierten die schwierigen Platzverhältnisse – ein Faktor, der jedoch beide Teams gleichermaßen traf. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es bei drei Treffern, weil der Untergrund ein flüssiges Kombinationsspiel kaum zuließ. Am Ende hatte Bodensdorf die Nase knapp vorne.
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