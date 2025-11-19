BYD stürmt Europa: Was treibt Sie an, Stella Li?

Die halbe Welt hat Angst vor China, großteils wirtschaftlich, teils tatsächlich um Leib und Leben. Doch das Gesicht der Eroberung des weltweiten Automarkts ist keine Schreckensfratze. Im Gegenteil: Stella Li wirkt offen, patent, burschikos. Und gewinnend. In jeder Hinsicht.
Stella Li ist die „Nummer zwei“ bei BYD, dem größten Elektroautohersteller der Welt, zudem Gesamtmarktführer in China. Weil „Build Your Dreams“ nun auch außerhalb Chinas die Märkte durchdringen will, ließ sie Hunderte Autojournalisten und Influencer aus aller Welt an den Standort Zhengzhou einladen, zu einem Event, der wochenlang geplant war und dann doch irgendwie improvisiert wirkte.
