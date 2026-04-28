Plötzlich rosa: Maibaum wird zum Touristen-Magnet

Daher sind die Florianis über den Streich gar nicht undankbar. „Jetzt bleibt nämlich jeder Radfahrer stehen und macht ein Foto. Und im Hintergrund strahlt unser Feuerwehrhaus gleich mit“, sehen die Kameraden das Positive an der Aktion: „So viele Fotos wurden von unserem Haus wahrscheinlich noch nie gemacht.“