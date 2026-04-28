Plötzlich rosa: Maibaum wird zum Touristen-Magnet

Ob die Folgen dieses Streichs so beabsichtigt waren? Unbekannte haben den Maibaum vor dem Feuerwehrhaus in Aggsbach-Markt rosa gestrichen. Doch genau das macht ihn nun zum beliebten Fotomotiv. Die Florianis freuen sich.
Maibäume sind eigentlich für ganz andere Schlagzeilen bekannt: Sie werden angesägt oder gleich komplett umgeschnitten. Und manchmal in waghalsigen Fahrten in andere Ortschaften gebracht. Die Tradition hat in den vergangenen Jahren immer wieder kuriose – und teils gefährliche – Auswüchse hervorgebracht.
„Jeder Radfahrer bleibt stehen“
In Aggsbach-Markt im Bezirk Krems wurde es hingegen im wahrsten Sinne des Wortes knallig. Denn der vor dem Feuerwehrhaus aufgestellte Stamm wurde auf einer Seite von Unbekannten rosa gestrichen. Nämlich jene, die von der Donau aus sichtbar ist.
Daher sind die Florianis über den Streich gar nicht undankbar. „Jetzt bleibt nämlich jeder Radfahrer stehen und macht ein Foto. Und im Hintergrund strahlt unser Feuerwehrhaus gleich mit“, sehen die Kameraden das Positive an der Aktion: „So viele Fotos wurden von unserem Haus wahrscheinlich noch nie gemacht.“
Suche nach dem Maler
Daher starteten die Freiwilligen nun einen Aufruf, um den unbekannten Maler ausfindig zu machen. „Er soll sich melden und sich seinen wohlverdienten Dank abholen!“
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