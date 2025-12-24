BYD Seal 6 Touring: Rettung für die Großfamilie?

Schwierig: Geradeaus fahren und bremsen

Wirklich lange ablenken lassen sollte man sich tatsächlich nicht, denn man muss mehr als üblich darauf achten, die Spur zu halten, weil der Seal 6 Touring das von sich aus nicht so gern macht. Geradeauslauf ist nicht seine Stärke. So, als ob die Räder zu wenig Nachlauf hätten. Da mag man gerne öfter mal den Spurführungstempomaten aktivieren, der ist aber tempomäßig stark limitiert und schaltet sich zudem ab, wenn man die Spur wechselt. Jedenfalls ist sein On-off-Verhalten nicht wirklich nachvollziehbar. Die leichtgängige, gefühllose Lenkung trägt auch nicht wirklich zu einer entspannten Fahrt bei.