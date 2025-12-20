Jaecoo 7: China-„Land Rover“ startet in Österreich

Dessen Antrieb setzt sich zusammen aus einem eigens entwickelten 1,5-Liter-Vierzylinder mit 143 PS, einem 150 kW/204 PS starken Elektromotor im CVT-Getriebe und einem 18,3 kWh großen LFP-Akku zusammen. Ob die Motoren seriell oder parallel arbeiten, entscheidet das Fahrzeug. Man kann allerdings auch auf reinen Elektrobetrieb umschalten, dann sollen nach WLTP bis zu 90 Kilometer möglich sein. Die Gesamtreichweite unter voller Ausnutzung von Akku und 60-Liter-Tank gibt der Hersteller mit 1200 Kilometer an. Geladen wird mit 6,6 kW Gleichstrom oder 40 kW Wechselstrom.