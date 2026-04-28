Tierrettung holte unterkühlten Babykauz aus Garten

Zum Notruf „Babykauz im Garten gefunden“ rückte die Österreichische Tierrettung in Salzburg aus. Vor Ort stellten die Profis schnell fest, dass das Jungtier bereits stark ausgekühlt war. Also wurde es rasch in ein vorbereitetes Nest gesetzt.
Dort dauerte es nur wenige Minuten, bis das Vogelbaby den Kopf streckte und zu rufen begann, wie die Tierretter berichteten. Zusätzlich zum Nest wurde der Babykauz auch mit der Hand gewärmt.
Mittlerweile befindet sich der kleine Vogel in der Wildtierthilfe in Lungötz. Dort wird er an einem sicheren Platz aufgezogen.
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