Neue BYD-Batterie ist nach nur neun Minuten voll!

Die Blade-Batterie von BYD geht in die zweite Generation - und bringt rekordverdächtige Ladeperformance mit. Selbst bei Kälte.
Der chinesische Autohersteller hat eine neue Generation seiner „Blade Battery“ vorgestellt. Nach Angaben des Unternehmens soll der Akku mit LFP-Chemie unter normalen Bedingungen in fünf Minuten von 10 auf 70 Prozent und in neun Minuten von 10 auf 97 Prozent laden können.
Selbst bei minus 30 Grad Celsius dauere der Ladevorgang von 10 auf 97 Prozent nur zwölf Minuten, wie die Chinesen über soziale Medien mitteilen. Weitere technische Details, etwa zu Zellchemie oder Kapazität nannte BYD nicht.
Zum Einsatz kommen sollen die neuen Akkus in verschiedenen E-Automodellen des Konzerns, etwa im Shooting Brake Z9 GT der Premium-Tochtermarke Denza und im Supersportwagen Yangwang U7. Ob und wann die beiden Modelle in Österreich eingeführt werden, ist noch nicht bekannt. Deutschland ist gesetzt.
