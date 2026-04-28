Gruen: „Ich hatte teilweise täglich Panikattacken“

Also doch zu viel?

Ich habe in der letzten Zeit versucht, zu viel unter einen Hut zu bringen. In Wien kam dann alles zusammen und das hat mich dann dementsprechend belastet. Neben dem Sport und dem Studium gibt es ja auch die Musik. Noch dazu gebe ich etwa zehn bis 15 Stunden pro Woche Nachhilfe, um Geld zu verdienen. Das ist für die Dauer einfach zu viel. Ja, ich bin keine Maschine. Ich bin ein Mensch und wir alle sind Menschen, ich glaube, deswegen liebe ich den Marathon, weil das all das Menschliche zeigt.