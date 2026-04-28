LIVE ab 21 Uhr: Titelverteidiger PSG gegen Bayern

Dass sich die mit je 38 erzielten Toren im laufenden Bewerb trefferfreudigsten Teams matchen, hat für Enrique nicht zuletzt eine Konsequenz: „Wenn Teams gut attackieren, musst du wissen, wie man verteidigt. Das wird der Schlüssel sein“, erklärte der 55-Jährige und versprach den Fans „ein attraktives Spiel, egal, wen man unterstützt. Beide Teams spielen eine großartige Saison“. Im Vergleich zum Vorjahr, als man mit dem 5:0-Final-Triumph über Inter Mailand den Champions-League-Bann brach, sei es diesmal aber anders. „Das erste Mal war eine Erleichterung. Jetzt wollen wir mehr.“