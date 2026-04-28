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LIVE ab 21 Uhr: Titelverteidiger PSG gegen Bayern

Champions League
28.04.2026 04:53
Was ist heute für Konrad Laimer und Co. drinnen?
Was ist heute für Konrad Laimer und Co. drinnen?(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erstes Halbfinal-Hinspiel in der Champions-League-Saison 2025/26: Titelverteidiger Paris Saint-Germain empfängt den FC Bayern München. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Befreit vom Druck der Bundesliga und voller Selbstbewusstsein gastiert Deutschlands Fußball-Meister Bayern München heute Abend bei Paris Saint-Germain. Konrad Laimer und Co. wollen den ersten Schritt zum Triple machen, müssen gegen den Titelverteidiger aber auf eine Schlüsselfigur verzichten: Der gesperrte Bayern-Coach Vincent Kompany wird das Spiel nur von der Tribüne aus verfolgen.

Vincent Kompany
Vincent Kompany(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)

„Natürlich werden wir ihn vermissen!“
Co-Trainer Aaron Danks schlüpft damit in eine ungewohnte Rolle. Der 42-jährige Engländer vertritt den nach drei Gelben Karten gesperrten Chefcoach im Prinzenpark-Stadion an der Seitenlinie. „Natürlich werden wir ihn vermissen“, sagte Goalgetter Harry Kane zu der Premiere ohne Kompany. „Er ist unser Anführer, er ist unser Boss.“ Ebenfalls fehlen werden nach ihren Muskelverletzungen die Youngster Lennart Karl und Tom Bischof. Dazu fallen Serge Gnabry und Raphael Guerreiro aus.

Mit Bayern und Paris treffen zwei ausgewiesene Trainer-Teams aufeinander – Kompany hat die Bayern-Maschine geformt, der Spanier Luis Enrique das beste PSG-Ensemble, das es bisher gab. „Wir sind bereit“, verkündete Enrique, dem auch der zuletzt verletzte Taktgeber Vitinha zur Verfügung steht. PSG ist im Frühjahr 2026 wieder das Nonplusultra, offensiv brillant, im Mittelfeld präsent – und defensiv deutlich stärker als Real Madrid. „Paris ist der aktuelle Champion in Europa – und das nicht ohne Grund“, betonte Kane voller Respekt.

Kane: „Wir haben das Gewinnergefühl“
Aber die Kompany-Bayern sind womöglich ein noch besseres Kollektiv als das Triple-Team 2020 unter Hansi Flick. Damals wurde PSG beim Finalturnier in Lissabon im Endspiel mit 1:0 besiegt. „Eine echte Challenge, ein hartes Spiel“, erwartet Kane. Er sagte aber auch: „Wir haben das Gewinnergefühl.“ Als Blaupause könnte das 2:1 aus der Liga-Phase dienen. Luis Diaz traf Anfang November des Vorjahres auswärts doppelt, ehe er nach einem Foul an Achraf Hakimi die Rote Karte sah. In Unterzahl verteidigten die Bayern mit einem herausragend haltenden Manuel Neuer leidenschaftlich. „Wir erwarten dasselbe Spiel wie damals“, sagte Kane.

Dass sich die mit je 38 erzielten Toren im laufenden Bewerb trefferfreudigsten Teams matchen, hat für Enrique nicht zuletzt eine Konsequenz: „Wenn Teams gut attackieren, musst du wissen, wie man verteidigt. Das wird der Schlüssel sein“, erklärte der 55-Jährige und versprach den Fans „ein attraktives Spiel, egal, wen man unterstützt. Beide Teams spielen eine großartige Saison“. Im Vergleich zum Vorjahr, als man mit dem 5:0-Final-Triumph über Inter Mailand den Champions-League-Bann brach, sei es diesmal aber anders. „Das erste Mal war eine Erleichterung. Jetzt wollen wir mehr.“

Luis Enrique
Luis Enrique(Bild: AFP/JULIEN DE ROSA)

Für Musiala schließt sich der Kreis
Die Kompany-Sperre ist nicht die einzige große Personalie beim europäischen Neo-Klassiker. Da ist auch noch Jamal Musiala. 297 Tage nach seiner schweren Beinverletzung bei der Klub-WM in den USA kommt es zum emotionalen Wiedersehen des 23-Jährigen mit PSG. Die deftigen Bilder vom Zusammenstoß mit dem damaligen PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma beim Viertelfinal-Aus in Atlanta (0:2) und dem schlimm abgewinkelten linken Fuß sind unvergessen. „Die schaue ich mir auf gar keinen Fall mehr an“, sagte Musiala. Schwere Monate mit Rückschlägen liegen hinter ihm.

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