Bundespräsident am Buzzer der Song-Contest-Bühne

Zwei Wochen lang bauten 300 Leute die Song-Contest-Stage in der Wiener Stadthalle auf, die nun feierlich von Alexander Van der Bellen eröffnet wurde. Die „Krone“ war dabei.
Ein leuchtender Laufsteg streckt sich durch die ganze Stadthalle, 2135 Beleuchtungskörper flitzen durch den Raum, ein goldenes Herz erscheint auf der Videowall und signalisiert: Die Bühne ist bereit für die 35 Acts, die dort ab 12. Mai auftreten werden. Eröffnet wurde das raumgreifende Bühnenkonstrukt von Bundespräsident Alexander Van der Bellen per rotem Buzzer. Er freut sich über Musik und Vergnügen, doch eines ist ihm wichtiger: „Das ist ein europäisches Event, das uns trotz aller Unterschiede vereint.“ Bei der Einweihung mit dabei waren auch die beiden ESC-Moderatoren Victoria Swarovski („Crazy, wie groß das alles ist“) und Michael Ostrowski, der einen Kritikpunkt anzumerken hatte: „Die Bühne ist sehr lang, das wird wie ein Fitnesstraining.“
Zwei Wochen dauerte es, bis die Bühne fertig installiert war, 300 Arbeiter werkten auf Hochdruck an dem 210 Tonnen schweren Gebilde. Für Bühnendesigner Florian Wieder, der schon mit Robbie Williams, U2 oder Ed Sheeran zusammengearbeitet hat, ist es bereits der zehnte Song Contest, den er betreut. Auch 2015 in Wien war dabei.
Er konnte mit seinem Konzept rasch überzeugen: „Es musste natürlich mit Österreich und Wien zu tun haben. Die Secession diente deshalb als Inspiration, sie bedeutet ja eine kreative Kehrtwende, und das nahmen wir zum Anlass, um anders zu denken.“ ORF-Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz erinnert sich an die ersten Skizzen auf einem Blatt Papier und freut sich, das Ergebnis zu begutachten: „Bei der ESC-Bühne ist das Wichtigste, dass es sowohl live in der Halle als auch im Fernsehen funktioniert – das ist wunderbar geglückt!“
Seit Freitag laufen in der Halle täglich elf Stunden lang die technischen Proben und jene mit Künstler-Stand-ins. Ab sofort proben auch Swarovski und Ostrowski ihre Moderationen dort, und am 2. Mai starten die offiziellen Bühnenproben mit den Delegationen der 35 teilnehmenden Nationen. Insgesamt gibt es ab 11. Mai neun Shows mit Publikum (alle ausverkauft), obwohl nur drei Sendungen im TV zu sehen sein werden. Das Finale steigt am 16. Mai. Bei den Wettquoten führt momentan das Duo Lampenius & Parkkonen aus Finnland, für Österreich tritt Cosmó mit „Tanzschein“ an.
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