Bundespräsident am Buzzer der Song-Contest-Bühne

Ein leuchtender Laufsteg streckt sich durch die ganze Stadthalle, 2135 Beleuchtungskörper flitzen durch den Raum, ein goldenes Herz erscheint auf der Videowall und signalisiert: Die Bühne ist bereit für die 35 Acts, die dort ab 12. Mai auftreten werden. Eröffnet wurde das raumgreifende Bühnenkonstrukt von Bundespräsident Alexander Van der Bellen per rotem Buzzer. Er freut sich über Musik und Vergnügen, doch eines ist ihm wichtiger: „Das ist ein europäisches Event, das uns trotz aller Unterschiede vereint.“ Bei der Einweihung mit dabei waren auch die beiden ESC-Moderatoren Victoria Swarovski („Crazy, wie groß das alles ist“) und Michael Ostrowski, der einen Kritikpunkt anzumerken hatte: „Die Bühne ist sehr lang, das wird wie ein Fitnesstraining.“