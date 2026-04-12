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Warum wir uns ständig mit anderen vergleichen

Mentale Stärke & Emotionale Balance
12.04.2026 11:00
Online geraten wir besonders leicht in den Vergleichsmodus.
Online geraten wir besonders leicht in den Vergleichsmodus.(Bild: DimaBerlin - stock.adobe.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Wir vergleichen uns ständig – oft ohne es zu wollen. Doch weil wir dabei meist nur die besten Momente anderer sehen, fühlen wir uns schnell unzulänglich. Dieser automatische Vergleich zieht uns stärker runter, als uns bewusst ist. Was dagegen hilft, erklärt Psychologin Mag. Dr. Karin Flenreiss-Frankl.

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Sonntagmorgen durchs Handy scrollen und plötzlich ist die Stimmung im Keller. Viele kennen dieses Gefühl: Man fühlt sich auf einmal klein. Ein Freund postet seine Beförderung in die Chefetage, eine Bekannte läuft ihren ersten Marathon, und irgendwo am Strand lächelt jemand in die Kamera, der scheinbar nie einen schlechten Tag hat. Da tauchen schnell Gedanken auf wie: Warum schaffen die anderen so viel? Warum nicht ich?

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