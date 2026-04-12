Warum wir uns ständig mit anderen vergleichen

Sonntagmorgen durchs Handy scrollen und plötzlich ist die Stimmung im Keller. Viele kennen dieses Gefühl: Man fühlt sich auf einmal klein. Ein Freund postet seine Beförderung in die Chefetage, eine Bekannte läuft ihren ersten Marathon, und irgendwo am Strand lächelt jemand in die Kamera, der scheinbar nie einen schlechten Tag hat. Da tauchen schnell Gedanken auf wie: Warum schaffen die anderen so viel? Warum nicht ich?