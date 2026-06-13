Pröll: „Österreich und Rangnick – das passt!“

Rangnick hat vier Tage vor Österreichs WM-Start gegen Jordanien und kurz nach der Absage an den AC Milan einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn vorerst bis Jahresende 2027 bindet. Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die EM 2028 verlängert sich der Kontrakt automatisch bis zum Turnier in Großbritannien und Irland.