Pröll: „Österreich und Rangnick – das passt!“

„Ich freue mich sehr, dass wir unseren Fans kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft diese großartigen Nachrichten präsentieren können“, so der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll in einer Verbandsaussendung über die Vertragsverlängerung von Ralf Rangnick. Aber sehen und hören Sie selbst – oben im Video.
„Es ist ein wichtiges Signal für Geschlossenheit und gemeinsame sportliche Ziele. Die nun geschaffene Klarheit ist insbesondere für die Mannschaft von großer Bedeutung“, so Pröll weiter.
Rangnick hat vier Tage vor Österreichs WM-Start gegen Jordanien und kurz nach der Absage an den AC Milan einen neuen Vertrag unterschrieben, der ihn vorerst bis Jahresende 2027 bindet. Bei einer erfolgreichen Qualifikation für die EM 2028 verlängert sich der Kontrakt automatisch bis zum Turnier in Großbritannien und Irland.
„Klar ist, dass der ÖFB finanziell nicht mit internationalen Spitzenklubs konkurrieren kann. Es waren, und das möchte ich ausdrücklich betonen, auch andere Faktoren, die Ralf Rangnick überzeugt haben“, meinte Pröll. „Österreich und Ralf Rangnick – das passt einfach zusammen.“
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