Rangnick reizt, rührt um, refomiert: Ein Porträt

Sportdirektor Peter Schöttel charakterisiert Rangnick als „extrem hartnäckig im Verfolgen seiner Ziele, da lässt er sich von nichts und niemandem abbringen. Er kann auch sehr ungeduldig sein, weil er Dinge einfach sehr rasch so haben möchte, wie er es für richtig hält.“ Der Nationaltrainer verfügt beim A-Team über ein volles Durchgriffsrecht. „Da kann er frei agieren, und er agiert auch so, wie er es für richtig hält“, sagte Schöttel.