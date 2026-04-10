Ohne Kehlkopf: Und so lebt es sich als „Halsatmer“

Auf Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kommt eine harte Zeit zu: Ihm wurde ja - wie berichtet – vor Ostern im Universitätsklinikum Leipzig der Kehlkopf entfernt und eine Stimmprothese eingesetzt. Danach muss man erst einmal wieder sprechen lernen – und das ist nicht so leicht. Wir haben mit Betroffenen gesprochen.