Kleinod am Kaunergrat mit imposanten Nachbarn

Blick auf die mächtige Rofelewand (3353 m) und den Gsallkopf (3277 m), ein fast kitschig mäandrierender Gletscherbach, der direkt am kleinen Almhaus vorbeifließt und ganz viel pure Natur: Das erwartet uns unter anderem bei dieser wundervollen Wanderung am Kaunergrat.