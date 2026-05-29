Siegen oder fliegen! FavAC kämpft um Klassenerhalt

Vorletzter Spieltag in der Ostliga – und für den FavAC geht es ums nackte Überleben. Die Elf von Trainer Gager muss im Heimspiel gegen Meister Gloggnitz unbedingt anschreiben, um nicht womöglich schon in dieser Runde den Abstieg zu besiegeln. Keine leichte Aufgabe – ab 19 Uhr gibt es das Entscheidungsspiel live bei uns auf krone.tv.