Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ab 19 Uhr 3. Liga live

Siegen oder fliegen! FavAC kämpft um Klassenerhalt

Fußball Dritte Liga
29.05.2026 16:10
Ex-ÖFB-Kicker Raphael Holzhauser (li.) wird Meister Gloggnitz nach dieser Saison verlassen
Ex-ÖFB-Kicker Raphael Holzhauser (li.) wird Meister Gloggnitz nach dieser Saison verlassen(Bild: RHorn Media)
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

Vorletzter Spieltag in der Ostliga – und für den FavAC geht es ums nackte Überleben. Die Elf von Trainer Gager muss im Heimspiel gegen Meister Gloggnitz unbedingt anschreiben, um nicht womöglich schon in dieser Runde den Abstieg zu besiegeln. Keine leichte Aufgabe – ab 19 Uhr gibt es das Entscheidungsspiel live bei uns auf krone.tv.

0 Kommentare
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball Dritte Liga
29.05.2026 16:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.890 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
91.428 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
88.911 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1760 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Außenpolitik
Selenskyj übermittelt Waffenwunschliste an Trump
754 mal kommentiert
Selenskyj hat Trump erneut um Hilfe gebeten.
Außenpolitik
Sogar nach Schlaganfall Gelähmte müssen an Front
744 mal kommentiert
Die russischen Streitkräfte haben es in der Ukraine mit unfassbaren Zuständen zu tun.
Mehr Fußball Dritte Liga
Ab 19 Uhr 3. Liga live
Siegen oder fliegen! FavAC kämpft um Klassenerhalt
Ostliga-Knipser
„Mir hat das Talent für ganz oben gefehlt“
Sport Tv Logo
Fußball-Unterhaus
Mit Spaß zum Rekord: Bachler als bester Torjäger
„Passt einfach!“
FC Pinzgau setzt auf bekannten Unterhaus-Trainer
Sport Tv Logo
„Haben super Kader“
Zahltag und Vertragsauflösung bei der Austria

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf