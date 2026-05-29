Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghane

Schließlich ging das Mädchen in Begleitung ihrer Lehrerin zur Polizei und erstattete Anzeige.

Negative Erfahrungen formten Weltbild

Der Afghane, der nach einer Kurzzeit-Lehre beschäftigungslos ist, ist zu allen Vorwürfen geständig. Seine Erklärung: „Das kommt von Afghanistan. Von den Taliban“, sagt er in gutem Deutsch. „Sie sind in Österreich, nicht in Afghanistan. Hier gibt es keine Taliban. Warum machen Sie das?“, fragt die Staatsanwältin. „Das ist vielleicht wegen meinem Vater. Ich habe gesehen, was er mit meiner Mutter macht. Er hat sie geschlagen.“