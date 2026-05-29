Friedl freut sich über gestiegenen Status im Team

„Kräftezehrende Saison“ mit Werder

Das trifft auch für Friedl selbst zu, immerhin trägt er bei Werder schon seit geraumer Zeit die Kapitänsschleife. Als Führungsspieler war er in den vergangenen Monaten besonders gefragt, schließlich befand sich Werder einige Male bedrohlich nahe an der Abstiegszone. „Wir haben einfach eine schlechte Saison gespielt, aber jetzt ist es abgehakt. Wir sind erleichtert, dass es drei Mannschaften gegeben hat, die schlechter waren als wir“, resümierte Friedl und sprach von einer „sehr kräftezehrenden Saison für mich und den ganzen Verein“.