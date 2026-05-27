Selenskyj übermittelt Waffenwunschliste an Trump

Es würde nun darum gehen, Putin bei ballistischen Raketen den „letzten Vorteil auf dem Schlachtfeld“ zu rauben. Das sei eben nur mit US-Unterstützung – und entsprechenden Abwehrsystemen möglich. Selenskyj nennt in seinem Brief beispielsweise Patriot- und PAC-3-Raketen. Erst wenn Moskau keine Vorteile mehr habe, würde Putin zu Verhandlungen gezwungen werden können, ist sich der Ukrainer sicher.