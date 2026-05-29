Lkw-Bann in Hohentauern: Erfolg mit Wermutstropfen

Stolze 17 Jahre hat es gedauert, um den Schwerverkehr auf der B114 von Trieben nach Judenburg auch im Sommer auszubremsen. Seit Juni 2025 ist nun die entsprechende Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Murtal in Kraft, die Lkw-Fahrten auf einem knapp sechs Kilometer langen Abschnitt rund um die Tourismusgemeinde Hohentauern untersagt.