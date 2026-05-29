„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“

Bereits zum sechsten Mal findet Österreichs größtes E-Mobility-Event statt. Die Wiener Elektro Tage am Wiener Rathausplatz bieten von 29. bis 31. Mai einen umfassenden Überblick über die neuesten Elektroautos und Plug-in-Hybride. Ergänzt wird das Angebot durch innovative Lade- und Servicelösungen rund um die Elektromobilität. Die Entwicklung am Markt ist eindeutig: Bereits mehr als ein Drittel aller neu zugelassenen Pkw in Österreich verfügt über einen Stecker.
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