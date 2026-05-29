Fans drohten: „Wir stechen euch ab, ihr Schweine“

Der DSV Leoben rast weiter mit Vollgas über eine Achterbahn der Gefühle. Nach dem Sieg im Steirercup hagelt es vor dem letzten Heimspiel der Saison Anzeigen gegen eigene Zuschauer. Die hatten Anfang Mai in einem Landesliga-Match für einen handfesten Eklat mit finanziellen Folgen gesorgt.