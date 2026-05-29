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Eklat beim DSV Leoben

Fans drohten: „Wir stechen euch ab, ihr Schweine“

Fußball Unterhaus
29.05.2026 12:30
Obmann Peter Krenmayr duldet keine verbalen Entgleisungen auf der Tribüne.
Obmann Peter Krenmayr duldet keine verbalen Entgleisungen auf der Tribüne.(Bild: Michael Höller)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der DSV Leoben rast weiter mit Vollgas über eine Achterbahn der Gefühle. Nach dem Sieg im Steirercup hagelt es vor dem letzten Heimspiel der Saison Anzeigen gegen eigene Zuschauer. Die hatten Anfang Mai in einem Landesliga-Match für einen handfesten Eklat mit finanziellen Folgen gesorgt.

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Eigentlich hätten für den Sieg im Steirercup 3000 Euro auf das Vereinskonto des DSV Leoben wandern sollen. 750 Euro davon behielt der Steirische Fußballverband (StFV) aber gleich ein. Weil noch eine Geldstrafe ausständig war, die verbale Entgleisungen der eigenen Zuschauer dem Klub eingebracht hatten.

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