Fans drohten: „Wir stechen euch ab, ihr Schweine“

Der DSV Leoben rast weiter mit Vollgas über eine Achterbahn der Gefühle. Nach dem Sieg im Steirercup hagelt es vor dem letzten Heimspiel der Saison Anzeigen gegen eigene Zuschauer. Die hatten Anfang Mai in einem Landesliga-Match für einen handfesten Eklat mit finanziellen Folgen gesorgt.
Eigentlich hätten für den Sieg im Steirercup 3000 Euro auf das Vereinskonto des DSV Leoben wandern sollen. 750 Euro davon behielt der Steirische Fußballverband (StFV) aber gleich ein. Weil noch eine Geldstrafe ausständig war, die verbale Entgleisungen der eigenen Zuschauer dem Klub eingebracht hatten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.