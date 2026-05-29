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Russland-Ausschluss von Eishockey-WMs aufgehoben!

Eishockey
29.05.2026 18:52
Gibt’s jubelnde russische Eishockey-Spieler wie hier im Jahr 2017 bald auch wieder bei einer ...
Gibt’s jubelnde russische Eishockey-Spieler wie hier im Jahr 2017 bald auch wieder bei einer Eishockey-WM?(Bild: AFP/JUSSI NUKARI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Disziplinargremium des Eishockey-Weltverbandes (IIHF) hat den Ausschluss Russlands für die Saison 2026/27 aufgehoben! Allerdings: Dies bedeutet keine automatische Wiederaufnahme, wie die IIHF betonte. Die Angelegenheit müsse neu beurteilt werden ...

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Im Jänner 2026 hatte der Rat des Weltverbandes entschieden, russische Mannschaften aufgrund von Sicherheitsbedenken auch in der kommenden Saison nicht an IIHF-Wettbewerben teilnehmen zu lassen.

Gegen diese Entscheidung legte der russische Eishockey-Verband nun erfolgreich Beschwerde ein. Das Disziplinargremium hat die Angelegenheit an den Rat zurückgewiesen, damit dieser die Situation unter Berücksichtigung von Sicherheits-, Schutz-, organisatorischen und sportlichen Aspekten erneut beurteilt.

Beurteilung jeweils von Veranstaltung zu Veranstaltung
Der IIHF-Rat wird nun alle relevanten Informationen zusammentragen und anschließend über die Zulassung Russlands zu künftigen IIHF-Wettbewerben entscheiden. Dabei soll die Beurteilung jeweils von Veranstaltung zu Veranstaltung erfolgen.

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