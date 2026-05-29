Russland-Ausschluss von Eishockey-WMs aufgehoben!

Das Disziplinargremium des Eishockey-Weltverbandes (IIHF) hat den Ausschluss Russlands für die Saison 2026/27 aufgehoben! Allerdings: Dies bedeutet keine automatische Wiederaufnahme, wie die IIHF betonte. Die Angelegenheit müsse neu beurteilt werden ...
Im Jänner 2026 hatte der Rat des Weltverbandes entschieden, russische Mannschaften aufgrund von Sicherheitsbedenken auch in der kommenden Saison nicht an IIHF-Wettbewerben teilnehmen zu lassen.
Gegen diese Entscheidung legte der russische Eishockey-Verband nun erfolgreich Beschwerde ein. Das Disziplinargremium hat die Angelegenheit an den Rat zurückgewiesen, damit dieser die Situation unter Berücksichtigung von Sicherheits-, Schutz-, organisatorischen und sportlichen Aspekten erneut beurteilt.
Beurteilung jeweils von Veranstaltung zu Veranstaltung
Der IIHF-Rat wird nun alle relevanten Informationen zusammentragen und anschließend über die Zulassung Russlands zu künftigen IIHF-Wettbewerben entscheiden. Dabei soll die Beurteilung jeweils von Veranstaltung zu Veranstaltung erfolgen.
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