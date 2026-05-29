Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tourengeher starb

20-Jähriger nach tödlichem Pisten-Unfall angeklagt

Salzburg
29.05.2026 18:00
Solche Hinweistafeln zur Reduzierung des Tempos soll der Skifahrer missachtet haben (Symbolbild)
Solche Hinweistafeln zur Reduzierung des Tempos soll der Skifahrer missachtet haben (Symbolbild)(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Am 30. Juli wird ein tödlicher Ski-Unfall Thema im Salzburger Landesgericht: Ein 20 Jahre alter Pongauer muss sich dem Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung stellen. Anfang Februar hatte er laut Anklage im Skigebiet in Maria Alm mit viel zu hohem Tempo einen am Pistenrand gehenden Tourengeher (64) gerammt.

0 Kommentare

Es war der 7. Februar 2026, als der tödliche Zusammenprall auf den Skipisten von Maria Alm im Pinzgau passierte: Ein 20-jähriger Skifahrer war an jenem Tag mit seinen Ski rasant unterwegs. Er ignorierte laut den Ermittlungsergebnissen die aufgestellten „Slow“-Schilder und war viel zu schnell über eine Geländekante der Schwarzeckalmbahn gefahren. In weiterer Folge kollidierte er mit einen bergwärts gehenden Tourengeher (65) am Pistenrand. Der Einheimische wurde sofort versorgt und durch einen Rettungshubschrauber ins Spital gebracht. Doch im Krankenhaus erlag der Senior den schweren Verletzungen.

Lesen Sie auch:
Nach einem tödlichen Zusammenstoß auf einer Skipiste in Maria Alm ermittelt nun die ...
Tourengeher starb
Ermittlungen nach tödlicher Kollision auf Skipiste
16.03.2026

Grob fahrlässige Tötung lautet jetzt der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen den 20-Jährigen, der vom Salzburger Anwalt Michael Ringl verteidigt wird. Ein entsprechender Strafantrag der Anklagebehörde wurde nach mehreren Monaten Ermittlungen nun eingebracht. Am 30. Juli wird der tragische Unfall auf den Skipisten Maria Alms im Salzburger Landesgericht verhandelt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
29.05.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Trauer um Uschi: „Amore unter Palmen“-Star tot
162.890 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
91.546 mal gelesen
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
90.357 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1770 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1154 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Außenpolitik
Selenskyj übermittelt Waffenwunschliste an Trump
756 mal kommentiert
Selenskyj hat Trump erneut um Hilfe gebeten.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf