20-Jähriger nach tödlichem Pisten-Unfall angeklagt

Am 30. Juli wird ein tödlicher Ski-Unfall Thema im Salzburger Landesgericht: Ein 20 Jahre alter Pongauer muss sich dem Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung stellen. Anfang Februar hatte er laut Anklage im Skigebiet in Maria Alm mit viel zu hohem Tempo einen am Pistenrand gehenden Tourengeher (64) gerammt.
Es war der 7. Februar 2026, als der tödliche Zusammenprall auf den Skipisten von Maria Alm im Pinzgau passierte: Ein 20-jähriger Skifahrer war an jenem Tag mit seinen Ski rasant unterwegs. Er ignorierte laut den Ermittlungsergebnissen die aufgestellten „Slow“-Schilder und war viel zu schnell über eine Geländekante der Schwarzeckalmbahn gefahren. In weiterer Folge kollidierte er mit einen bergwärts gehenden Tourengeher (65) am Pistenrand. Der Einheimische wurde sofort versorgt und durch einen Rettungshubschrauber ins Spital gebracht. Doch im Krankenhaus erlag der Senior den schweren Verletzungen.
Grob fahrlässige Tötung lautet jetzt der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen den 20-Jährigen, der vom Salzburger Anwalt Michael Ringl verteidigt wird. Ein entsprechender Strafantrag der Anklagebehörde wurde nach mehreren Monaten Ermittlungen nun eingebracht. Am 30. Juli wird der tragische Unfall auf den Skipisten Maria Alms im Salzburger Landesgericht verhandelt.
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