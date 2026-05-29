20-Jähriger nach tödlichem Pisten-Unfall angeklagt

Es war der 7. Februar 2026, als der tödliche Zusammenprall auf den Skipisten von Maria Alm im Pinzgau passierte: Ein 20-jähriger Skifahrer war an jenem Tag mit seinen Ski rasant unterwegs. Er ignorierte laut den Ermittlungsergebnissen die aufgestellten „Slow“-Schilder und war viel zu schnell über eine Geländekante der Schwarzeckalmbahn gefahren. In weiterer Folge kollidierte er mit einen bergwärts gehenden Tourengeher (65) am Pistenrand. Der Einheimische wurde sofort versorgt und durch einen Rettungshubschrauber ins Spital gebracht. Doch im Krankenhaus erlag der Senior den schweren Verletzungen.